專案小組查獲大麻植株50株、乾燥大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、栽種大麻用水耕設備、手機1支等違禁物品等贓證物乙批及改造手槍、子彈45顆。 （警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市政府警察局楠梓分局執行安居專案，飛象過河於雲林縣斗六市，與台中市警察局第四分局共同查獲劉嫌改造手槍1枝、子彈45顆、並種植大麻牟利，不過劉嫌供稱，全都是一名過世的友人寄放，警方認為他避重就輕，將持續追查來源，全案擴大偵辦中。

楠梓分局偵查隊日前接獲線報，指50歲劉姓男子於雲林縣斗六市大樓室內種植大麻樹，經楠梓分局專案小組多月來的南北奔波跟監、蒐證，初步掌握犯罪事證，但因地處中部，與台中市第四分局偵查隊共組專案小組全力查緝，經報請雲林縣地檢署檢察官指揮偵辦。

專案人員事證完備後，持雲林縣地方法院核發之搜索票，8日一大早即到犯嫌住處埋伏，趁劉嫌太太回家之際一擁而上，隨即出示搜索票進入屋內，執行搜索，當場查獲大麻植株50株、乾燥大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、栽種大麻用水耕設備、手機1支等違禁物品等贓證物乙批，專案人員並在衣廚內查獲改造手槍、子彈45顆。

案經報請台中市警察局鑑識中心現場勘查採證，並對大麻葉子檢測，呈現二級毒品大麻陽性反應。

劉嫌卻稱，所有槍枝、子彈及大麻種子是一名過世的友人所寄放，他從網路自學種植大麻，但都未販售，警方對其說詞存疑，除依毒品危害防治條例及槍砲彈藥刀械管制條例將劉嫌移送雲林地檢署外，並持續追查槍彈來源及毒品流向，全案擴大偵辦中。

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