Nono指揮尋人啟事唱嗯哈哈。（民視提供）

民視綜藝節目《明星許願池》本周請到秀蘭瑪雅、Echo、以及金曲獎最佳演唱組合獎「尋人啟事」，擔任當集教授以及客座評審，而擔任轉學生角色的NONO，重現活躍20年的「嗯哈哈樂團」，指揮著「尋人啟事」唱出優美的歌聲，也讓固定班底大飛驚嘆：「這是聽過最好聽的嗯哈哈了!」。

節目一開始介紹「美聲轉學生」要來插班，主持人孫協志一喊請NONO出場，全場傻眼「綜藝摔」，年輕的班底們學員驚問：「是家長會長的代表」，為了證明自己音樂素養超高，NONO隨即帶來了20年不敗老哏「嗯哈哈樂團」，不只把班底耍得團團轉，最後還跟「尋人啟事」即興合作，出乎意料的天籟讓大飛不經驚嘆：「這是聽過最好聽的嗯哈哈了！」NONO自告奮勇詢問是否有缺指揮，讓人哭笑不得。

而口技技巧相當厲害的Echo，現場即興跟秀蘭瑪雅合作，在口技的部分加入了風聲、鳥鳴，將「黃昏的故鄉」這首歌曲帶往森林，豐富的層次感令現場驚呼連連，Echo更加碼演出，火車過山洞忽遠忽近的鳴笛感，惟妙惟肖的聲音呈現，令NONO提出更無厘頭的要求：「不知道猩猩可以坐火車嗎？」一開始Echo還愣了一下，結果沒想到Echo克服難題，搞笑又詼諧的表現令人佩服。

最後尋人啟事出題秀蘭瑪雅和Echo兩位導師必須帶領兩組學生，在短暫的練習後，完美呈現小小兵的〈香蕉之歌〉。但當尋人啟事示範完畢，秀蘭瑪雅和Echo竟帶頭表示題目太難甚至帶著學生們直接離開攝影棚拒錄，秀蘭瑪雅甚至說出：「可以下班了嗎？這集酬勞不要領了啦！」凹不過眾人的苦苦要求，尋人啟事只好把考試歌曲縮短至一半，甚至連歌詞只需唱bababa即可，這才讓眾人平息。