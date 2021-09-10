國內爆發Delta變異株社區感染，催化年輕人搶打AZ疫苗熱潮，台中市衛生局統計台中市第七輪自9月3日開打到9月10日上午8時，總預約數為11萬5485人，到打人數加上院所候補名單高達12萬3118人，疫苗使用率達106.6％；其中台中榮總更是日拼一萬人次的接種量；由於這輪施打對象為23-28歲之年輕族群，接種民眾紛紛表示「終於打到了！」「還好不是高端！」

疾管署1922疫苗預約接種平台開放23到28歲年輕人接種AZ疫苗，台中市衛生局統計第七輪自3日開打，總預約數為11萬5485人，由於AZ疫苗一瓶約可打10人，台中市400多個合約院所抽取率達1.15倍到1.18倍，台中市衛生局統計從9月3日到9月10日上午8時，到打人數加上院所候補名單高達12萬3118人，疫苗使用率超過100％，達106.6％。

而為快速達到民眾預約接種需求，台中榮民繼8月24日單日完成近7000名疫苗接種，9、10日更是日拼單日一萬人次的接種量，台中榮總院長陳適安也表示，中榮人數及效率之高居全國醫學中心之冠。

台中榮總副院長葛光中表示，台中榮總規劃「高效率流動式接種流程」，讓接種民眾能快速獲得疫苗接種評估與施打，大幅縮短等待時間，平均約10分鐘內可完成疫苗接種；現場不少年輕人表示，「終於打到疫苗了」，還有一名年輕男姓說：本來以為只能接種高端，打到AZ，只能說「還好不是高端。」