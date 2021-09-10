苗栗縣警局少年隊利用暑期舉辦貼圖徵選比賽，圖為得獎作品。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局少年隊利用暑期舉辦貼圖徵選比賽，圖為得獎作品。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

警方每逢暑期青春專案都會針對青少年可能涉及犯罪問題加強宣導，苗栗縣警少年隊，就針對疫情期間少年使用網路大幅增加，利用暑期舉辦「預防犯罪藝起來反詐騙、反毒貼圖比賽」活動，報名參賽者遍及全國各縣市，經過評審嚴謹評選後多個優秀作品，分別頒予禮券、獎狀鼓勵。

少年隊舉辦「反詐騙、反毒貼圖比賽」活動，區分為大專院校高中職組、國中國小組、師生組及親子組四個組別，共計有148件作品報名參加！。由警方敦聘5名評審進行評選，評比過程秉持公平、公正、公開。

經過評審，得獎名單出爐，分別是，大專、高中組─郭永銘。師生組─張佑銘。國中、國小組─李晴慈。親子組─劉羿均，各別獲得禮券獎狀獎勵。其餘前3名及佳作作品都有禮券及獎狀。

少年隊指出，這次優勝作品中「大專、高中組」第1名作品，藉由可愛的兔子運用電腦繪圖方式擬人化呈現，作品主題表達清楚，色彩明亮，配色簡潔，列舉5招展現出拒毒之內涵。「師生組」第1名作品，則是運用手繪淡彩的方式，線條筆觸精簡，人物表情動態真實，清晰地呈現其作品的細膩及詐騙主題的重點。「國中、國小組」第1名作品，作品繪製用心，清楚呈現了接觸毒品後所帶來的後果，利用色彩高反差方式，提高了作品的關注度。「親子組」第1名作品，則採用LINE貼圖規格，以苗栗代表性動物「石虎」繪製一連串的可愛貼圖，每個系列主題表達明確，簡明易懂，可當成日常問候貼圖，並達到宣導反詐騙、反毒之效用。

少年隊長丁世嚴指出，此次反詐騙、反毒貼圖兩種主題比賽，從評選作品的件數及所繪製出來的主題性觀察，民眾對於「詐騙」的了解，相對於「毒品」較少且未臻深入，顯見民眾對於『防詐』意識相對薄弱。對於詐欺事件造成的社會危害及詐欺集團之手法，警方會再多加強相關案例及法治觀念之宣導，避免民眾被害或青少年遭有心人士利用、誤入歧途。

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