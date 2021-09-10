南韓人氣女團TWICE出道近6年紅遍亞洲，每位成員都各有特色，深受粉絲喜愛，然而她們卻經常遇到瘋狂粉絲，成員娜璉就長期受到德國男粉絲Josh騷擾，對方多次試圖接觸她，日前又不斷放話要飛到南韓找娜璉，讓粉絲十分擔心。

Josh曾多次在網路聲稱自己和娜璉互相深愛，都礙於經紀公司阻饒，他們才會無法在一起，過去他就多次在JYP娛樂的公司外徘徊，甚至跟蹤TWICE成員到宿舍，還尾隨女孩們上飛機，所幸立刻遭到工作人員制止，卻造成成員們的心理陰影。

日前Josh又表示要到南韓，「如果娜璉願意，我可以為愛在南韓買房、努力工作。」近期因為疫情南韓暫不開放入境，Josh也只能不斷更新YouTube影片，對娜璉表達愛意，也向外界宣告兩人十分相愛，病態程度令人髮指。

Josh在影片中放話要去南韓找娜璉。（圖／翻攝自Josh1994 YouTube）

沒想到Josh在最新的影片中表示，他已經拿到南韓簽證，預計將在9月底飛往南韓，由於Josh已經不是第一次做出瘋狂追星舉動，讓TWICE的粉絲很擔心偶像的安危，紛紛留言呼籲經紀公司，希望他們能夠好好保護成員們的安全。