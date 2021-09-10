隨著完整接種疫苗後仍舊頻頻出現的「突破性感染」病例出現，以及疫苗施打後體內抗體衰減超乎預期等情況，以色列、美國等國家都紛紛啟動第三劑加強針施打計畫，台灣也有針對國際航空機組員施打的計畫。有鑑於當前新冠肺炎(COVID-19)疫苗分配嚴重不均，世界衛生組織（WHO）秘書長譚譚塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）再度重申，期待富裕國家能將施打加強針的計畫延至2021年底之後。

WHO Wants to Extend Covid Booster Short Moratorium Through 2021

先前，譚澤塞曾經公開呼籲各國領袖能將第三劑加強針計畫，延至九月底之後。《CNBC》報導，由於當前情況對照先前發言之劑並沒有多大改變，譚德塞在周三的簡報中表示「呼籲各國延後第三劑加強針計畫，至少到2021年底，期待屆時全球各國的疫苗覆蓋率都能達到至少40%。」

根據WHO統計，全球目前已施打約55億疫苗，但是有80%都集中在富國以及中高收入國家。譚德塞透過推文指出「全球有90%以上高收入富裕國家疫苗覆蓋率至少達到10%；70%的高收入國家則已達到40%的目標。但沒有任何一個低收入國家達到以上任何一個目標。」他直言「這並非是他們的錯。」

90% of high-income countries have reached the 10% #COVID19 vaccination target; 70%+ have reached the 40% target. Not 1 low-income country has reached either target. This is why I call for a booster moratorium extension until the end of 2021.https://t.co/DGXyAJvD5i #VaccinEquity pic.twitter.com/fU8jejdR0K — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 8 2021

譚德塞表示，高收入國家已承諾要捐贈超過1億劑疫苗，但是兌現的比例不到15%。而(疫苗)製造商也已承諾要讓疫苗分配機制COVAX以及低收入國家擁有優先順序。

在新冠肺炎疫苗研發之後，WHO就曾經呼籲疫苗分配必須要公平；他指出，在最富裕國家(人民)都已經被照顧後，這(疫苗分配不公平)的情況更不應該發生。言下之意就是暗示，富國開打第三劑加強針的計畫，只會讓疫苗分配不公平的狀況雪上加霜。

譚德塞直言「如今就是需要疫苗」，正是更多國家領導人可以展現真領袖風範，發揮作用諾言兌現的時刻，不需要更多空洞的承諾。