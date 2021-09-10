各家百貨周年慶陸續開打，除了補貨愛用品，這段時間推出的限量品、限量組合更是要把握時機入手，SABON、茱莉蔻、ELIXIR怡麗絲爾、ORBIS紛紛推出限量好物，美妝控在搶購周年慶之餘千萬不要錯過。

▍1.SABON橙花漫舞系列限量禮盒

「橙花漫舞」一直是很受SABON粉絲喜愛的香氣，今年終於延伸成一個更為完整的系列，包含完整身體護理、居家香氛、加上三款限量禮盒慶祝橙花完整上市，從7個品項擴大為12個品項。

SABON橙花漫舞系列。（圖／品牌提供）

橙花漫舞限量禮盒共推出：橙花漫舞三部曲禮盒、橙花漫舞涼夏限定保養組、橙花漫舞手部柔嫩保養禮盒，無論是想一次入手明星三部曲，或是讓肌膚更為保溼滑嫩，都能從本次限量禮盒中找到理想的組合。

SABON橙花漫舞系列限量禮盒。（圖／品牌提供）

▍2.茱莉蔻2021限量版護手霜

Jurlique茱莉蔻於9月推出「2021年玫瑰護手霜‧綠意花漾限量版」，首次添加的茱莉蔻獨家配方「光采複合物(B-Drop)」，深層滋養修護，長效保濕，新增抗老配方蜂蜜、澳洲堅果油等，讓手部白皙透亮。馬卡龍般的綠色包裝顛覆以往玫瑰印象，彷彿漫步在南澳純淨農場之中，多層次的香調，除了玫瑰清香，更揉和了草本與木質調，散發知性沉穩的魅力。

茱莉蔻2021限量版護手霜。（圖／品牌提供）

▍3.ELIXIR怡麗絲爾 X DORAEMON哆啦A夢限量聯名環保袋

熱銷14年的怡麗絲爾，在2012年引領日本化妝品，首度推出化妝水和乳液的補充包，2021年9月補充包也在台灣隆重上市，並與哆啦A夢共聯名推出限量聯名環保袋。凡於活動期間，消費ELIXIR怡麗絲爾商品滿NT2500元，並含一補充包裝，即可獲得ELIXIR Meets DORAEMON獨家聯名環保袋。

ELIXIR怡麗絲爾 X DORAEMON哆啦A夢限量聯名環保袋。（圖／品牌提供）

▍4.ORBIS多款限定設計包裝

ORBIS在台滿15周年，日本特別為台灣及海外設計兩款限定瓶，並力邀台灣知名插畫家Cherng推出聯名限量贈品，多項超值特惠組下殺31% OFF外，凡購買指定組合即可獲得ORBISxLAIMO有你真好束口袋，單筆滿NT2000更是大手筆送ORBISxLAIMO吃貨碗盤組，用可愛攻佔餐桌。趕緊趁周年慶買好買滿，搶得只有9月限定的水水喵X馬來貘聯名限定贈品吧！

ORBIS歡慶15周年，推出多款限定設計包裝。（圖／品牌提供）

ORBIS芯生悠精華化妝水粉愛你限量組。（圖／品牌提供）