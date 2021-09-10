專業特用化學材料通路商崇越電(3388)8月合併營收8.53億元，較去年同月成長27.86%，由於Silicone材料供不應求情況仍會持續一段時間，崇越電下半年營運審慎正向看待。

崇越電通主要業務為Silicone及特殊關鍵材料和設備銷售，提供材料+設備的解決方案(Total solution)，消費性電子、5G及汽車等各項產品成長力道強勁，帶動相關應用的矽利光產品也呈現供不應求，崇越電通8月合併營收為8.53億元，年增27.86%，累計前8月合併營收達60.32億元，較去年同期成長21.12%。

崇越電通今年上半年合併營收44.43億元、歸屬母公司稅後淨利2.82億元，每股盈餘3.8元。

崇越電表示，目前Silicone最重要的上游原料金屬硅(Si)價格持續上揚及缺貨，且全球運輸缺櫃情況也尚未明顯緩解，不過Mini LED、5G及電競筆電等幾項產業材料訂單需求仍佳，預期未來Silicone價格走勢易漲難跌；依訂單狀況來看，Silicone材料供不應求情況仍會持續一段時間，審慎正向看待下半年營運。