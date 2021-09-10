美股三大指數隔夜下挫。然亞洲股市周五一片看好，習近平與拜登(Biden)通話，中美關係見和緩跡象。港股一路上衝。

周五香港恆生指數收漲489.91點或1.91%，為26205.91點。國企股(H股)漲203.26點或2.21%，為9386.84點。

科技指數漲2.87%，仍不敵昨日慘跌4.5%。主要網路平台大型股皆彈升。阿里巴巴漲4.3%；快手漲5.5%；京東漲5.2%。

騰訊跌深反彈，漲2.1%，報490.0港元。然仍未收復昨日跌8.5%的失土。

美團漲4.3%，報259.4港元。美團宣稱將推動演算法規則的透明化，特別是外送員送達時間的計算規則，並積極聽取多方意見，優化演算法技術，兼顧外送員、用戶和商家的體驗。

內地房產股上揚。SOHO中國漲9.4%；綠城中國漲9.3%；中國奧園漲7.1%。

京東方精電漲14%。集團今年底採購交易上限，公司建議上調為50億港元。另外與京東方訂定新的採購協議，日期上限延至2024年底。