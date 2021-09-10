由於近幾周來新冠疫情升高導致訂票下滑，數家美國航空公司周四宣布調降財測。

聯合航空（United Airlines）表示，營收減弱意味著今年第三和第四季出現調整後稅前虧損將無可避免。該公司7月時曾表示，下半年可望實現稅前獲利。由於需求減弱，聯航計畫今年進一步減少運量。

新冠病毒確診數激增，以及企業一再進遲重返辦公室的計畫，使商務旅行需求的前景蒙上陰影，這是航空業賺錢的業務之一，通常出差搭機的需求會在秋季增溫。

美國航空（American Airlines）周四表示，與2019年同期相比，今年第三季營收可能下滑多達28%，較先前預期的衰退20%更為悲觀。該公司並表示，第三季利潤也料將低於先前預測。

西南航空（Southwest Airlines）亦表示訂票量下滑，而取消訂量的情況已經增加。達美航空（Delta Air Lines）則表示上季可望實現稅前獲利，但營收將處於其預測區間的低標。該公司將於10月13日公布業績。