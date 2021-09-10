每個人都喜歡跟有修養的人來往，言行舉止大方得體，自然能散發討喜的氣質，搜狐網命理專欄分析，生肖屬牛、鼠、虎、羊的人天生情商高、桃花旺，很會與異性相處，也是談戀愛的高手，輕輕鬆鬆就能贏得心儀對象的青睞。

▍1.生肖牛

無論在生活或職場上，屬牛的人都很沉穩冷靜，他們情商很高，天生沉默寡言，但個性很率真，總能以誠懇的舉動贏得眾人的喜愛。關於愛情，屬牛的人也有浪漫的一面，在遇到喜歡的人之後，他們會變得很活躍，習慣採取以靜制動的方式，透過暖心陪伴來給予足夠的安全感，藉此逐漸走進對方的心中，給愛人幸福的生活。

▍2.生肖鼠

屬鼠的人是大家眼中的開心果，幽默風趣又善良，總能輕鬆贏得眾人的好感，尤其異性緣非常好。屬鼠的人一旦邂逅心儀的桃花後，將會全力以赴將愛情抓牢，在相處細節中處處耍浪漫，以貼心細膩的表現捕獲對方的芳心，最終能贏得愛神的眷顧，進一步提升戀愛運。

▍3.生肖虎

屬虎的人愛情運勢圓滿，下半年注定能脫單！他們性格穩重而且非常積極，總是職場上的佼佼者，日子會過得非常順心自在，除了靠著事業上的成功脫離貧窮，更能同時收獲愛情，其中，1998年出生的屬虎人有機會在年底前遇到摯愛，脫單之路十分順利。

▍4.生肖羊

屬羊的人頭腦聰明，做事向來有始有終，不過先前有凶星入命，恐有破財之事產生，好在近期有吉星庇佑，將會迎來貴人，事業能一躍而起，財運隨之而來，就算達不到暴富，但也不缺錢花，同時，桃花朵朵開，魅力四射，能夠吸引到許多異性的關注，愛情錢財一次大豐收。