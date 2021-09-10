社會秩序維護法第38條規定，涉嫌違反刑事法律應移送檢察官，但書規定行為應處以罰鍰；司法院大法官認定，行為人同一行為已受刑事法律追訴又要被處以罰緩，違反法治國一罪不二罰原則，宣告違憲、即日起失效。

至於無罪判決確定後，得否依社維法規定處以罰緩部分，與聲請釋憲的原因案件無涉，不在此次大法官解釋範圍；至於但書規定關於停止營業、勒令歇業及沒入部分，因與排除發生危害或防止危害擴大，與一罪不二罰沒違背。

聲請釋憲的桃園地方法院法官審理一件警方依社維法移送的民眾鬥毆案，法官發現被害人已對被移送人提出傷害告訴，檢方不起訴確定，但卻又恐遭社維法處以行政罰，相關規定恐有違憲，裁定停審後聲請釋憲。

另一件聲請案件，是張姓男子吸笑氣後開車發生車禍，警方將依違反社維法送辦，另依不能安全駕駛罪移送檢方偵辦，刑事部分張男遭判刑2月，可易罰金確定，至於社維法部分， 法官聲請大法官解釋。

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