台視周六外景實境競賽節目《綜藝3國智》明（11日）播出最新1集，節目播出邁入第5年，黃豪平開頭一時口誤，講錯節目播出時間成4年。大夥一聽開砲猛烈攻擊，黃豪平解釋：「畢竟我加入的時間比較短，你們加入的時間這麼長，會比較熟悉。」

威廉去年加入主持行列，表示：「我加入的時間也很短喔！還不是記得很清楚。」張立東不忘落井下石說：「豪平，你是根本沒有加入我們。」大家驚呼：「他會走心啦！」黃豪平一臉尷尬，笑容僵硬地說：「我沒事啊！」哈孝遠之前生日被黃豪平落淚指控欺負人，當場嚇到說不出話，他沒忘記之前被整的經驗，逮到機會就嗆聲：「你這次要不要也假哭一下？」

節目邀請阿樂來到現場，她近來轉戰歌手還出了單曲，張立東激動的說：「這首歌是要唱給我聽的對不對？」瑪麗在一旁沒好氣的說：「人家的歌是要你『專心』但你現在這樣是『噁心』」，提醒張立東別自作多情，而阿樂也是毫不留情搖搖手表示：「真的沒有這個意思。」

後來阿樂也和主持群一起加入遊戲，當天過關者就可以獲得一張貼紙，在節目尾聲時抽出「紓困金」，貼紙越多，中獎機會越高。更多精彩內容敬請鎖定本週六9月11日晚間8點台視《綜藝3國智》。