「工作在台北、生活在新北」已成為台北生活圈的日常，據最新內政部電信信令人口統計，台北市平日白天活動人口比夜間多71.8萬人，新北白天活動人口較夜間減少64.5萬人，房仲業者表示，觀察大台北生活圈的人口流動樣貌，推估新北市第一圈的夜間人口比白天多出逾50萬人。

統計顯示，台北的衛星城鎮、也是外圍第一圈的新北市板橋、三重、永和、新莊、蘆洲及中和，平日夜間較平日日間分別增加11.6萬、8.3萬、7.1萬人、 6.9萬、6.5萬及6.2萬人，再加上新店與汐止，新北第一圈的夜間人口比白天多出逾50萬人，描繪出大台北通勤圈的人口移動狀況，大台北綿密的捷運網絡與周邊成熟的生活機能，都是吸引民眾往這些區域購屋的原因之一。

此外，新北市淡水區淡海新市鎮近年來興建大量住宅，淡水平日夜間比戶籍人口多5.2萬人，也是屬於人口淨流入比率較高的行政區。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北居大不易，除了台北、新北房價落差，住宅供給端影響此現象，台北市住宅太過老舊、新的住宅供給大、小坪數規劃M型化，標準坪數新大樓房價一般受薪家庭難以負荷，而捷運路網縮短了往返雙北的通勤時間，加上新北市相對屋齡新穎、房價較親民，還有許多新興起的重劃區，雙北城市差距減，也讓工作在台北、生活在新北逐漸成為一種新的生活型態。

比較長期雙北市住宅單價，2009年台北市的平均房價是新北市的2倍，不過兩者的房價差距逐步縮減，今年台北市平均房價為67.9萬元，約是新北市的1.8倍，房價差距有收斂現象，新北市持續吸引台北市民眾購屋，也帶動房價上揚。