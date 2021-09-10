沈榮麟與先祖銅像合影，從左至右為廖財固、沈榮麟、賴哲顯、龔顯宗。(台南一中提供／曹婷婷台南傳真)

台南一中校歌「思齊往哲，光文沈公。」提到被譽為「台灣孔子」的沈光文，勉勵學子向沈光文看齊；南一中迎接百年校慶，獲贈出現在校歌裡的歷史人物銅像，沈光文第12代後裔沈榮麟教授10日到南一中拜訪，與先祖銅像上演跨越3個世紀相見歡。

台南一中校內典藏沈光文銅像，是由奇美集團創辦人許文龍親手創作，全世界僅3座，2020年由寬仕企業董事長、也是南一中校友林昭圍捐贈母校，2022年4月百年校慶將正式安座。

南一中校長廖財固表示，沈光文銅像預訂安置於古蹟紅樓樓梯間，正對校門入口。他說，南一中位處高岡之上，學生必須歷經一段上坡才能進入校園，象徵付出才有收穫。而同學們經過玄關，就會看見沈光文銅像，呼應校歌見賢思齊，情境教育潛移默化。

沈光文第12代後裔沈榮麟教授今天造訪南一中，同行還有研究沈光文的權威、龔顯宗教授及善化文史專家賴哲顯。沈榮麟也投身教育事業，曾任台北大學資訊工程系教授、虎尾科技大學資訊工程系系主任，並曾榮獲美國電機電子工程師學會(IEEE)資優會員(Senior Member)，及行政院國家科學委員會研究獎勵甲種獎，是人工智慧領域的專家。

龔顯宗及賴哲顯研究指出，沈光文在明末清初不願剃髮降清，投入抗清行列中，曾在南明魯王、桂王麾下從事，擔任過工部郎、太僕寺少卿等官職，也曾與鄭成功同事。清廷想以金錢收買人心，以銀幣召降沈光文，遭其嚴厲拒絕。

但南明政權搖搖欲墜，沈光文打算與家人前往泉州定居，乘船啟航後遇颱風來襲，將沈光文吹到台灣，就此定居。鄭成功來台得知沈光文行蹤，欣然邀他相見。鄭經主政時期，沈光文對政治舉措提出諷刺，引來小人中傷，遁入羅漢門山中避居。

而後，沈光文來到目加溜灣社，一邊教化百姓一邊行醫，並與季麒光、沈朝聘等人共同創立「東吟社」，開啟台灣文人結社序幕。沈光文為台灣帶來〈東吟社序〉、〈臺灣賦〉、〈臺灣輿圖考〉及大量的古典詩作。他欣賞台灣的美，吟詠台灣的獨特，從這塊土地深處掘出一股清澈文學之泉，並讓它源源不絕奔流。

南一中105級科學班曾追溯沈光文等11位府城作家足跡，出版《府城文學地圖》，今天也由校長廖財固致贈沈榮麟教授、龔顯宗教授及賴哲顯老師。3位前輩對於沈光文的精神後繼有人，並在南一中開花結果，感到無比欣慰。