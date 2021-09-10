最新預報指出，強颱「小鋼炮」璨樹提早北轉，路徑沿台灣「東岸北上」機率最大。(氣象局提供)

最新預報指出，強颱「小鋼炮」璨樹提早北轉，路徑沿台灣「東岸北上」機率最大，估計暴風圈有機會在週六（11日）下午觸陸，晚上到週日（12日）白天這段期間各地風雨最劇烈，也是最有可能宣布放颱風假的時機。東部、北部、恆春半島須嚴防強風豪雨。

中央氣象局於今（10日）清晨針對強烈颱風璨樹（CHANTHU）發布海上颱風警報，根據下午最新一報，璨樹位置在鵝鑾鼻的南南東方約530公里海面上，中心氣壓915百帕，以每小時17公里速度朝北北西方向接近台灣，估計傍晚就會發布陸上颱風警報。粉專《天氣即時預報》指出，璨樹特性為「風速強、範圍集中」，近中心風速50~70m/s，另一特點則為「速度快」，未來通過台灣時，由於導引氣流漸趨明顯，不會有滯留狀況。

璨樹下午位置在鵝鑾鼻的南南東方約530公里之海面上，中心氣壓915百帕，以每小時17公里速度朝北北西方向接近台灣。(氣象局提供)

粉專指出，璨樹的路徑已大幅修正為「提前北轉」的型態，以前各預測顯示，颱風沿「台灣東岸北上」的機率最大，以最預測來看，直接影響地區有「蘭嶼、綠島」，該地風雨會最為劇烈，將有核心劇烈風雨，以及「東部、恆春半島、北北基桃竹」，須嚴防強風豪雨；間接影響地區為「苗栗、中南部、澎湖」，會出現陣風、陣雨。

最新風雨時程指出，今日由於颱風尚遠，僅蘭嶼、綠島注意有陣風。週六中午前，隨著颱風逐漸靠近，北北基桃、東部、恆春半島開始出現陣風、陣雨；到了下午，風雨加大，蘭嶼、綠島注意有強風豪雨；晚上颱風最接近，風雨最大，直接影響區域「蘭嶼、綠島、東部、恆春半島、北北基桃竹」風雨最劇烈；其餘地區也有陣風陣雨。到週日白天，颱風仍在台灣上空或附近，風雨仍明顯，晚上隨著颱風遠離，各地風雨漸緩。

不過，粉專也指出，由於颱風有往「東」偏離趨勢，若按此，日本氣象廳（JMA）稍早也將路徑修正為「不登陸台灣」，若按此模擬，則颱風對台灣的影響程度將降低，主要影響區域也往東部縮減，因此，西部風雨也會小非常多，可在未來12小時密切關注。

至於大家最想知道「放颱風假」的部份，粉專研判，最可能放假時間巧妙地落在「週六晚至週日」。最後也提醒，第14號颱風璨樹是繼2016年「莫蘭蒂」颱風後，可能直接侵襲台灣的最強颱風，「東部、北部、恆春半島」民眾務必做好防颱措施。