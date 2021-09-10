環境保護攸關生活與健康，南投縣環保局將於9月25日在南開科技大學，舉辦「環境知識競賽南投縣初賽」，個人獎勵獎勵最高可得商品禮券1萬元，各組優勝的前10名可獲得獎狀及禮券，報名期限至9月16日截止。

環境知識競賽分為國小、國中、高中職、社會組（大專）共4組，各組名列前茅者，將代表南投縣參加全國總決賽，環保局邀請家長、師生踴躍至活動網站「110年環境知識競賽」報名參賽。

環保局長方信雄表示，目前仍在防疫期間，但環境教育與學習不能中斷，因此鼓勵學校師生及民眾踴躍參加競賽，爭取榮譽與獎勵，競賽全程配合中央流行疫情指揮中心相關規定，落實各項防疫措施，讓大家放心參加競賽，提升環境保護知識，共同為環境改善努力。

環保局為鼓勵各級學校辦理宣傳或培訓學生參加比賽，在9月25日前，提交宣傳或培訓成果的學校，可獲補助材料費2000元，預計補助20所學校；個人獎勵部分，各組第1名可獲商品禮券1萬元，第2至5名分別獲6000元至2000元不等的商品禮券；第6至10名可獲得商品禮券1000元。

國小、國中及高中職組前10名參賽者的指導老師，環保局將轉知教育處敘獎。歡迎縣內學校踴躍報名參加，詳細活動辦法及報名資訊，請上南投縣環保局臉書專頁查詢，請洽南投縣環保局委辦單位鼎澤科技有限公司巫先生及陳小姐，電話（049）2241083；或洽南投縣環保局綜合計畫科劉先生，電話（049）2237530分機1308。