假檢警詐騙手法。（警方提供）

金門1名7旬退休公務員接連碰到假冒台北市刑大隊長、檢察官的騙子，遭詐走419萬元的退休金，存摺只剩下7000元，辛苦一生的積蓄泡湯，損失十分慘重。警方提醒，最近轄區有不少人受騙，接獲不明電話，千萬要多加小心。

金湖分局調查，這位家住金沙地區，從公家單位退休的7旬老翁，在去年11月底接獲自稱臺北市刑大黃姓隊長電話，對方誆稱其戶頭有不明資金匯入，要求前往金城某銀行開戶，並將其郵局、台銀等帳戶內存款轉存至該銀行戶頭內，以供查證是否有詐騙金額流入。

老翁不疑有他，在同年12月1日至元大銀行金城分行開戶，並依指示設定一組約定轉入帳號後，陸續將存款轉入自己新開帳戶內。今年4月間再接獲自稱檢察官者來電，對方表示案件已釐清，老翁在9／8臨櫃辦理轉存時，發現戶頭內僅剩7千餘元，調閱明細才發現該帳戶自去年12月2日至11日間陸續遭以語音轉帳方式，轉入中國信託商業銀行某約定帳戶內，共轉出11筆，讓他一下損失新臺幣400多萬元。

金湖分局長何明祥指出，根據165統計，類似假檢警、猜猜我是誰、假綁架、假健保等這類詐騙老哏，被害人年齡層偏高，9成被害人逾50歲，遭詐騙的被害人常陷入詐騙情境不易脫離，有不少人是遭假檢警以涉及洗錢為由，要監管帳戶恐嚇匯款，導致終生積蓄泡湯。

警方呼籲，民眾家中如有長輩，子女要主動告知詐騙相關訊息，接獲不明來電更應提高警覺。警方對於本案除積極偵辦外，並將持續辦理反詐騙宣導工作，若發現可疑可向165反詐騙諮詢專線或當地派出所查證，確保財產安全。