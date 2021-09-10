連鎖餐飲集團王品(2727)在內用解禁及節慶商機帶動台灣事業群加速復甦，2021年8月合併營收雖年減18.91％，但月增達36.05％、回升至近4月高點。展望後市，集團認為內用＋外送外帶將成為營收主力結構，並因應中秋檔期推出禮盒應戰，銷售成績不俗。

王品公布2021年8月自結合併營收14.12億元，雖年減18.91％，但月增達36.05％、回升至近4月高點。其中，台灣事業群營收8.25億元，月增達71.42％、仍年減26.37％，衰退幅度已明顯收斂。中國大陸事業群營收5.86億元，月增5.41％、但年減5.39％。

累計王品前8月自結合併營收108.29億元、較去年同期95.7億元成長達13.16％。其中，台灣事業群營收64.6億元，較去年同期68.27億元減少5.38％，中國大陸事業群43.69億元，較去年同期27.42億元成長達59.31％。

王品表示，台灣事業群營運隨著疫情警戒降級而回升，擁有逾百家門市的雙北地區8月3日解除內用禁令，配合父親節檔期帶動來客數及客單價成長，均增添8月營收復甦動能。而月底4天內3天零確診，帶動民眾來店用餐信心，王品各品牌亦推出優惠刺激消費意願。

王品指出，去年疫情最嚴峻時，王品外送營收占比最高僅15％，但隨著疫情催化及內用禁令限制，消費者用餐習慣逐漸改變。觀察集團8月營收結構，內用及外帶外送占比約7比3，外帶外送比重已提升至30％，顯示內用＋外帶外送將成為餐飲營收主力結構。

展望後市，隨著中秋檔期將至，餐飲內用雖解禁，但防疫容留人數限制嚴格，使更多消費者傾向在家烤肉。王品旗下「原燒」及「肉次方」2大燒肉品牌均推出澎湃的烤肉禮盒。而自有電商平台「王品瘋美食購物網」則以雙和牛組合應戰，限量500組6天內便完售。