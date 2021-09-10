後疫情時期，線下實體需求增溫，顏值經濟再啟，帶動實體通路業績成長，加上DV醇系列機能飲品銷售熱烈，麗彤(6539)8月合併營收1.4億元，較上月成長21％，前8月合併營收11.4億元，與去年小幅成長。

麗彤指出，前8月合併營收11.4億元，主要成長動能為，去年展店的新門市貢獻，保健食品醇耀妍NMN系列與雙樂纖Super Plus+新品上市挹注，加上集團導入Oracle大數據，精準行銷推升會員數成長，帶動前8月合併營收穩健增長。

麗彤董事長張麗綺表示，公司藉由多元商業模式築起美麗的長城，專注提供會員健康、美麗的服務，保健食品受益DV皮膚管理中心及DV官網擁有60萬會員的穩固基礎，隨著新品上市，加上暢銷品持續貢獻下，挹注公司營收比重逾3成，後疫情時期，顏值經濟再啟，線下實體需求增溫，帶動實體通路業績成長，今年亦計畫擴大高雄分公司經營，持續加大醫美管理平台效益。

董事長張麗綺指出，公司將推出「醇耀妍升級版」，滿足老客戶的新需求，且持續推出新產品，研發「醇好菌」，是首次搶攻益生菌市場，吸引新客戶加入麗彤美的行列，隨著大數據精準行銷，再次提高行銷效益，加上新竹館預計於今年第四季開幕，在快速成長的美容保健市場中，持續佔有絕對的領導優勢，期與會員一同成長，在新品與新服務效益顯現下，營運再添新動能。