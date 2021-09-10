新北市八里文旦柚享有盛名，新北市農會於今(10)日舉辦新北市110年度文旦柚評鑑比賽，由八里區農友黃志暐拿下冠軍及甜柚王兩項殊榮，他所種的文旦，甜度高達12.2度。黃志暐表示，雖因疫情遇到人手不足的問題，但今年沒有乾旱、颱風，生長期氣候平順，日曬充足，甜度更高。

黃志暐分享，很意外能在高手中脫穎而出，辛苦有了回報。他分享種植小技巧，他表示他的文旦柚有套袋保護，減少病蟲害傷，平日會定期巡視管理果園，剪除多餘的枝條，因此果品外表完整、顏色漂亮，在氣候條件佳及努力精進管理技術，才能種出冠軍柚。

市農會理事長林讚枝表示，每年定期舉辦文旦柚評鑑比賽，讓新北市農友相互切磋，藉此使技術方面更加精進，也是為了能提供消費者品質更優良的文旦柚。今年由於生長期陽光充足，新北文旦柚品質和甜度更勝以往，加上柚子熟度剛好趕上中秋節，是最佳賞味時期，送禮自用兩相宜。

此外，柚子皮有多種功能，柚子皮除了能去除異味及防蟲，還可讓料理更加爽口或是製作成零食，例如：糖漬柚皮，還有現在流行在家進行DIY體驗，可將洗淨過後的柚子皮浸入95％的酒精，萃取成柚皮精油，可製成用來洗碗、洗衣的柚皮清潔劑。另外精油加入椰子油起泡劑，還可以製成柚子洗手乳，防疫期間須多洗手，使用柚子洗手乳溫和又具清潔功能。

新北市農業局表示，板橋農會前廣場的展售會將於12日結束，於展售會現場消費滿千送文旦柚5斤禮盒一箱及總價值300元的防疫小禮物。民眾也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買到最優質的新北文旦柚購買文旦柚請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購(https：／／www.gotobali.com.tw／)，詳細展售會活動資訊可至八里區農會臉書查詢。