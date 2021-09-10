在貿易公司任職的林姓男子，去年透過手機通訊軟體ZALO結識女移工「阿莉」，兩人並在汽車旅館發生關係，期間，林男想「走後門」遭拒，他一怒之下，竟謊稱自己是警察、藉以逼迫阿莉就犯，甚至拍下阿莉裸照。台中地院認為林男以強迫、恐嚇手法達成一己私慾，依強制性交罪判他2年刑期、宣告緩刑5年。可上訴。

判決指出，阿莉與林男是去年8、9月間，透過手機通訊軟體ZALO而認識的網友，兩人並在網路上相約到汽車旅館碰面，在雙方合意下進行「人與人的連結」，但之後，林男想要「走後門」卻遭阿莉拒絕。

林男不滿遭阿莉拒絕，且他為一逞男性權力慾望及滿足性慾，便佯稱自己是警察，還揚言「如果不配合，就要調查妳和妳任職的公司」，藉以威嚇阿莉就範，而阿莉心生恐懼、也只好配合林男要求，沒想到，林男滿足欲望後又拍攝阿莉裸照，並以此脅迫阿莉再度與他發生關係。

阿莉事後很擔心裸照遭外流，又害怕繼續被林男迫害，決定報警，警方搜索林男住處並查扣其手機。台中地院認為，林男為了一逞自己的慾望，以權勢脅迫阿莉，甚至導致她事後出現輕生的念頭；考量林男家庭情況、且犯後已有悔意，願意與阿莉和解並賠償，依強制性交罪判他2年刑期、宣告緩刑5年。