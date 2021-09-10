台中市府10日在西屯區公所舉行市政路延伸開闢工程（安和路至環中路）公聽會，市議員陳淑華質疑，安和路至工業一路開闢工程，短短八百公尺，財團的土地與農民農地的徵收價格竟相差20多萬，形同是欺負農民。建設局強調已啟動地上物查估作業，相關價格審議及查估作業依規辦理，若民眾認有漏估會辦理複估，絕無黑箱作業情形。

陳淑華表示，與會民眾也對用地徵收價格偏低、地價評定黑箱作業表達質疑，及保留或遷建協和公廳、閱覽室及老樹，應盡快提遷建重置方案。

疫情未平息，又有Delta病毒社區感染，陳淑華抨擊，市府卻在此時舉辦公聽會，也無法針對民眾提出的質疑具體回應，受到疫情影響，參加民眾比預期少，下情無法上達，說明會成效不佳。

陳淑華質疑，安和路至工業一路開闢工程，短短八百公尺，財團的土地與農民農地的徵收價格竟相差20多萬，形同是欺負農民，「盧市府將工程用地費，從前任40多億砍到33億，是否會壓低價格犧牲民眾權益？」

市政路延伸工程分兩階段辦理開闢，今天辦理市政路（環中路到安和路路段）開闢說明會與之前第一階段（安和路至工業區一路路段）間隔2年。

陳淑華表示，徵收作業間隔2年，用地徵收作業是否公平？依第一階段用地徵收所評定的地價無法讓農民以徵收價格重置，顯然失去土地正義，即將辦理的路段應該妥慎評定，以安定民心。

出席公聽會的民眾認為，西屯協和里、龍潭里等農業區居民，幾十年來歷經東海建校、台中工業區強徵，興建高速公路、環中路、高鐵等低價土地徵收，犧牲自己家園，成就都市發展，換來的卻是市府無情的對待。

民眾不滿市政路開闢沒有考慮地方百年文史，未積極處理下七張犁公廳閱覽室及老樹遷建、在疫情期間要求徵收戶搬離等，顯示出市府漠視在地居民生存權益，「食人夠夠」。

沿線農地農民痛批，用地徵收價格訂定不透明，地價評議過程黑箱作業，導致徵收價格遠低於市價，卻又高價徵收大財團的土地，欺負農民。

陳淑華表示，市政路延伸計畫紓解台灣大道的車流，但在交通發展的過程中，必須秉持著土地正義，補償徵收都要做到公平透明，基於保障居民生存權益，應將對生活造成的影響降至最低，排水功能須確實評估，應設計社區住戶聯外道路，受拆遷的公共設施，盡快提出遷建重置方案，兼顧交通建設與社區發展。

建設局說，民眾針對協議價購價格及審議方式提出詢問，會中已妥為說明，協議價購價格由估價師蒐集鄰近土地市價案例做成報告後，正依相關程序送交地政局委員會辦理審查；另建設局並已啟動地上物查估作業，相關價格審議及查估作業均依規辦理，若民眾認有漏估情形均會辦理複估，絕無黑箱作業情形。

針對協和里公廳、閱覽室等遷移一事，建設局表示，西屯區公所3月底先洽地方里長及社區理事長溝通協調，研議另地遷移及租用其他學產地方式，減少因工程執行造成地方聚會使用不便；老樹因位於計畫道路車道範圍且現有生長環境不佳，工程施作時也會就近遷移並改善周邊環境，以保留原有地方風貌。

建設局強調，市府兼顧土地所有權人權益及公共利益前提下推動工程，用地協價或徵收價格也會參考鄰近土地成交市價行情，並送請委員會審議，以保障所有權人權益。