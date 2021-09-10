美期刊《外交政策》7日刊出立陶宛外長藍斯柏吉斯專訪。針對立陶宛日前宣布將與台灣互設代表處，北京則回敬召回外交大使、限制貿易等措施，藍斯柏吉斯表示，目前沒有取消台北設立辦事處的計畫；甚至，他將立陶宛形容為煤礦坑中的金絲雀，意指北京舉措不只為了與立陶宛角力，更是大陸與歐洲的新一波競爭，整個事件將成為北京觀察歐洲小國是否會屈服在其意志下的風向球。

報導指出，北京與立陶宛之爭目前似乎陷入僵局。目前北京除召回維爾紐斯（Vilnius）的大使外，還限制與立陶宛貿易、暫停兩國間的鐵路貨運運輸。其中，召回大使是北京首次對歐盟國家採取類似行動，象徵意義重大。

儘管北京大張旗鼓，但目前立陶宛似乎沒有退縮的意思。藍斯柏吉斯在訪問中指出，「目前沒有取消在台北開設辦事處的計畫，我們會持續進行」，並強調會尋求外交途徑解決僵局，「我深信能以有尊嚴的方式來解決此一問題」。

他也暗示大陸的強硬作為最終可能收到反效果，並以澳洲為例。先前坎培拉呼籲對新冠病毒起源展開獨立調查，並封殺大陸電信龍頭華為參與5G網路建設，導致北京採取一系列的貿易報復；不過，迄今澳洲仍拒絕讓步，甚至表示已準備好面對經濟衝擊，以捍衛自身主權。

他強調，「有時負面壓力反而能增強抵抗力，而不是讓國家破碎。立陶宛可成為煤礦坑中的金絲雀，提醒小國如何因應來自北京的政治與經濟壓力」。以前礦工會帶著金絲雀進礦坑，當坑道內的一氧化碳增加，金絲雀會死亡，礦工在發現後馬上撤退就可保全性命。蘭斯柏吉斯以此比喻立陶宛雖小，但可成為警告世界的哨兵。

他還提到，「我們明白北京正集中其在全球各地的力量，好向其他國家施加足夠壓力，並推動事件朝著他們想要的方向發展。但就像澳洲一樣，這些受壓的國家總能找到擺脫壓力的做法」。

《外交政策》指出，北京將獨立自主的台灣視為領土一部分，並始終不願意放棄武力統一。近年來，台灣的邦交國逐漸減少，而北京更對台僅剩的邦交國施加壓力，進而讓巴拿馬在2017年、所羅門群島在2019年中斷與台邦交，轉向北京懷抱。目前台灣邦交國共15個，主要為分布在拉丁美洲與亞太地區的小國。

不過，在2020年10月的大選中，拿下執政權的新執政聯盟強調外交政策將建立在「價值觀的基礎上」，更表態願在此一議題上表明立場，還特別提到白俄羅斯與台灣。立陶宛正積極擴大在亞洲的經濟與外交關係，先是2020年在澳洲開設大使館，不久的將來也會在南韓與新加坡設立使館。

北京和紐爾維斯事件之所以會鬧這麼大，主要癥結點在於新設辦事處的名稱。台灣設立在紐爾維斯的新辦事處將使用「駐立陶宛台灣代表處」；然而，台灣設立在承認北京的其他國家之辦事處，多半稱為台北辦事處。之所以如此，是這些國家避免與北京產生外交糾紛，而立陶宛卻用台灣，不免讓北京擔心台灣藉此進一步擴張國際地位。

然而，立陶宛的確成為煤礦坑中的金絲雀；隨著其與北京的爭端持續延燒，讓歐盟與北約的部分成員國，與大陸的分歧日益擴大。隨著大陸逐漸成為全球超級強權，歐盟一方面加強與北京的經濟聯繫，另一方面卻想平衡大陸人權與其他民主價值。

這一系列的操作，讓歐盟與北京針對貿易與投資協議展開長達7年的談判，於2021年5月喊卡，在此之前歐盟才因新疆問題才推遲批准該協議。

相較於歐盟成員國中，有數個國家遭指控與北京、莫斯科暗通款曲；立陶宛直到1990年蘇聯解體才得以獨立，讓其成為歐盟之中最堅定的民主價值與人權捍衛者。

然而，這樣的立場讓其捲入更深的地緣政治角力。例如，在白俄羅斯總統盧卡申科於2020年全面鎮壓民主活動後，立陶宛向該國反對派伸出友誼之手，接待反對派領導人。相對的，盧卡申科將來自中東、伊拉克與阿富汗的難民推向立陶宛並進入歐洲，則被立陶宛指責為製造移民危機與將難民武器化。