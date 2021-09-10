塔利班舉行美軍裝備大閱兵

拜登政府8月31日前倉促從阿富汗撤軍，批評者說，美國留下了價值830億美元（近2.3兆台幣）的高科技軍備給塔利班。更糟的是，他們說，這些裝備對中俄等美國對手具有情報價值。

事實上，《大眾機械》（Popular Mechanics）網9日指出，這些軍機、軍車，還有成千上萬小型武器的價值實在令人懷疑，甚至可能連伊朗等對科技飢渴不已的國家都不會感興趣。各式情報來源說，塔利班接收了22107輛悍馬車、789輛輪型裝甲車、169輛履帶式裝甲車，還有5萬輛輕型通用車和卡車。

此外，他們還接收了超過50萬挺機槍，突擊步槍和 176 門大砲。而在軍用電子產品方面，他們取得了162043台無線電，以及16035副夜視鏡。另方面，109架美製或俄製直升機、4架C-130「力士」型（Hercules）運輸機，以及超過60架輕型運輸機、教練機和對地攻擊機。

美國把這些裝備提供給阿富汗空軍，國民軍和國家警察，如今塔利班掌權，設想他們接掌這龐大的軍備，也是理所當然。首先，來看22174輛悍馬車，它們充其量只有裝甲運輸功能，雖然能抵禦小型武器和砲彈碎片，整體來說，它們擋不了反坦克飛彈，甚至一般的火箭推進槍榴彈。至於那5萬輛卡車和休旅車則毫無裝甲保護功能，為數雖然龐大，但無法進行攻擊。

President Biden’s catastrophic withdrawal from Afghanistan resulted in scores of Americans being left behind and the Taliban acquiring an $85 billion US-taxpayer funded arsenal. Congress must assert its oversight authority and investigate this breach of our national security. pic.twitter.com/A7g4SH0Whe — Rep. Russ Fulcher (@RepRussFulcher) September 2 2021

而小型攻擊武器數量之大，雖足以裝備美國現役部隊，但問題在於，它們多數用的是美製零組件和彈藥，而當地並沒有5.56-和7.62-毫米子彈，一旦現有的彈藥用完，就變成廢鐵。至於塔利班空軍未來就更慘了，這些軍機維修多數是靠西方私人承包商，但他們早已逃離阿富汗。同樣的，前阿富汗飛行員因為怕塔利班怪他們曾支援美軍，大都也早就逃往國外。而缺乏維修和飛行員，很可能使這些軍機在幾周內動彈不得。

而更重要的，就是這些裝備加起來不到830億美元（近2.3兆台幣）。從2002年起，在這筆經費中，只有29%是以裝備的形式提供阿富汗，其餘都用在訓練，提供薪資和其他費用上。

最後就是有關情報價值的問題，有網紅在推特上說，這些裝備對美國的對手來說是「情報金礦」。而大家很容易就想到，中，俄和伊朗間諜會拎著裝滿現金的皮箱，跑到阿富汗去收購這些棄置的美軍裝備。

他強調，最敏感的裝備是要用來和匹敵的對手打傳統戰爭，無論是戰機、轟炸機，巡弋飛彈和戰略級資產，美國都沒有提供其中任何一樣給阿富汗政府。而中國和伊朗都已入手美國軍備，如2011年時，伊朗取得墜毀的RQ-170隱形無人機，而中方也看過當年用來突襲賓拉登（Osama bin Laden）墜毀的隱形「黑鷹」（Black Hawk）直升機殘骸，而這些都比美國提供給阿富汗的軍備敏感得多。

This is an intelligence goldmine for the Chinese Russians and Iranians by the way. They'll buy many of these pieces from the Taliban take them apart to understand them test their weaponry on the armor and so on. https://t.co/Eaq710TEM1 — Balaji Srinivasan (@balajis) September 5 2021

分析強調，美國損失了數十億美元軍備雖然遺憾，但卻無法幫塔利安威脅鄰國，更別說是美國了。其實華府真正損失的，是把阿富汗人輸給塔利班和他們的高壓統治。