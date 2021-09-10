拜登政府8月31日前倉促從阿富汗撤軍，批評者說，美國留下了價值830億美元（近2.3兆台幣）的高科技軍備給塔利班。更糟的是，他們說，這些裝備對中俄等美國對手具有情報價值。
事實上，《大眾機械》（Popular Mechanics）網9日指出，這些軍機、軍車，還有成千上萬小型武器的價值實在令人懷疑，甚至可能連伊朗等對科技飢渴不已的國家都不會感興趣。各式情報來源說，塔利班接收了22107輛悍馬車、789輛輪型裝甲車、169輛履帶式裝甲車，還有5萬輛輕型通用車和卡車。
此外，他們還接收了超過50萬挺機槍，突擊步槍和 176 門大砲。而在軍用電子產品方面，他們取得了162043台無線電，以及16035副夜視鏡。另方面，109架美製或俄製直升機、4架C-130「力士」型（Hercules）運輸機，以及超過60架輕型運輸機、教練機和對地攻擊機。
美國把這些裝備提供給阿富汗空軍，國民軍和國家警察，如今塔利班掌權，設想他們接掌這龐大的軍備，也是理所當然。首先，來看22174輛悍馬車，它們充其量只有裝甲運輸功能，雖然能抵禦小型武器和砲彈碎片，整體來說，它們擋不了反坦克飛彈，甚至一般的火箭推進槍榴彈。至於那5萬輛卡車和休旅車則毫無裝甲保護功能，為數雖然龐大，但無法進行攻擊。
而小型攻擊武器數量之大，雖足以裝備美國現役部隊，但問題在於，它們多數用的是美製零組件和彈藥，而當地並沒有5.56-和7.62-毫米子彈，一旦現有的彈藥用完，就變成廢鐵。至於塔利班空軍未來就更慘了，這些軍機維修多數是靠西方私人承包商，但他們早已逃離阿富汗。同樣的，前阿富汗飛行員因為怕塔利班怪他們曾支援美軍，大都也早就逃往國外。而缺乏維修和飛行員，很可能使這些軍機在幾周內動彈不得。
而更重要的，就是這些裝備加起來不到830億美元（近2.3兆台幣）。從2002年起，在這筆經費中，只有29%是以裝備的形式提供阿富汗，其餘都用在訓練，提供薪資和其他費用上。
最後就是有關情報價值的問題，有網紅在推特上說，這些裝備對美國的對手來說是「情報金礦」。而大家很容易就想到，中，俄和伊朗間諜會拎著裝滿現金的皮箱，跑到阿富汗去收購這些棄置的美軍裝備。
他強調，最敏感的裝備是要用來和匹敵的對手打傳統戰爭，無論是戰機、轟炸機，巡弋飛彈和戰略級資產，美國都沒有提供其中任何一樣給阿富汗政府。而中國和伊朗都已入手美國軍備，如2011年時，伊朗取得墜毀的RQ-170隱形無人機，而中方也看過當年用來突襲賓拉登（Osama bin Laden）墜毀的隱形「黑鷹」（Black Hawk）直升機殘骸，而這些都比美國提供給阿富汗的軍備敏感得多。
分析強調，美國損失了數十億美元軍備雖然遺憾，但卻無法幫塔利安威脅鄰國，更別說是美國了。其實華府真正損失的，是把阿富汗人輸給塔利班和他們的高壓統治。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。