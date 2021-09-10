Delta病毒入侵，要不要升三級警戒、檢疫是否延長到21天等問題浮上檯面。資深媒體人趙少康指出，警戒升級是「防疫」跟「經濟」的兩難，防疫太積極就會造成經濟損失。而國內打2劑的只有100萬人，大約佔總人口的4.2％，距離群體免疫標準非常遙遠，是引發大眾恐慌的主因。

趙少康今（10）日在臉書認為，台灣要達到完全清零是不可能的，也沒有必要。如果少數確診可以容忍，在這時候不能輕易談防疫升級、打壓經濟，兩者必須兼顧。

趙少康分析，要不要將入境檢疫期延長至21天同樣茲事體大，不能因為一、兩個個案就改變政策，應該再觀察一陣子，畢竟延長檢疫會降低國外旅客來台及國人出國意願，同樣會衝擊經濟。

趙少康強調，導致相關措施進退兩難的關鍵，還是疫苗不夠，國內接種第1劑的人數只有1000萬人，打2劑的只有100萬人，大約佔總人口的4.2％，距離群體免疫標準非常遙遠，是引發大眾恐慌的主因。

趙少康舉新加坡為例，因為當地高達81％的人打了兩劑疫苗，較不需要擔心染疫或重症、死亡。所以，提供品質良好的疫苗，讓高齡者、高風險者先打，逐步達到70%的群體免疫，大家才會比較放心，現在就是因為政府做不到，才需要關這個、關那個，衝擊民生與經濟。

趙少康直言，政府編了8000億紓困經費，買一億劑疫苗大約需要1000億，編這麼多紓困預算，不如拿一部分多買疫苗，讓大家早日完整打兩劑不好嗎？疫苗決策錯誤，就是蔡政府防疫最失敗的地方。