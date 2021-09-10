行政院長蘇貞昌10日在王惠美和立委陳秀寶、黃秀芳、陳素月與前縣長魏明谷等陪同下，前往視察路港溪風華再現計畫及推動全國第一處逕流分擔場域。（吳敏菁攝）

鹿港溪風華再現。（吳敏菁攝）

鹿港溪風華再現即將落成，彰縣府加碼再挑鹿港溪一旁洛津國小設置地下停車場兼蓄洪池工程，是全國第一個公有土地開發成兼顧停車與蓄洪池雙用的案例，縣長王惠美表示，總經費3億元，行政院長蘇貞昌9日前往視察，同意經費一次到位。

行政院長蘇貞昌10日在王惠美與中央經濟部長王美花、水利署長賴建信等和立委陳秀寶、黃秀芳、陳素月與前縣長魏明谷等陪同下，前往視察路港溪風華再現計畫及推動全國第一處逕流分擔場域，蘇貞昌稱許鹿港溪整治得很漂亮，企盼生態要維持，讓「魚兒游回來、留得住」。

鹿港溪風華再現，水岸1.5公里，入口廣場有二鹿公共藝術吸睛。（吳敏菁攝）

行政院長蘇貞昌10日在王惠美和立委陳秀寶、黃秀芳、陳素月與前縣長魏明谷等陪同下，前往視察路港溪風華再現計畫及推動全國第一處逕流分擔場域。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美表示，鹿港溪是鹿港的母親之河，水岸政治和建造汙水處理廠等共投入35億元，縣府自籌5.6億元，感謝中央協助，治理過程中發現鹿港市區仍有淹水及積水問題，與水利署商討後選定洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程，總經費3億元，經濟部水利署擬補助2.2億元，原本停車場機電還需8000萬元經費。

立委陳秀寶、黃秀芳、陳素月、魏明谷等表示，鹿港溪水岸融合環境及人文意象下串聯老街舊城區，並兼具遊憩及觀光等等多元空間，期盼進一步帶動鹿港福興地區生活品質的提升。

蘇貞昌表示，水如何從「淹水」到「親水」，特別有感，彰縣府提出在學校操場下闢建地下停車場，同時也作為蓄洪池之用，在台灣是很新的概念，在國外也有成功的案例。如果能一次解決淹水及停車位不足的問題，就非常高明。

蘇貞昌強調，一定要經過相當詳細的設計、未來的營運也需要妥善規劃，才不會造成民眾生命財產的損失。民眾需要停車場，也需要蓄洪池，要將兩者合一，或者分別闢建，需要謹慎的評估，至於其他需求部分，經濟部長王美花也交代營建署盡快執行。縣長王惠美感謝院長讓經費一次到位。