28歲藝人林真亦有著「微笑女神」封號，15歲那年還得到木棉花小姐冠軍，她外型甜美、身材高䠷，使得經紀公司在幫她籌備實體寫真集，近日她在社群IG上貼出比基尼照寫下「除了拍攝寫真外，真的好久沒穿比基尼下水了」讓粉絲難得見到好身材。

林真亦近期受節目邀約錄影，抓住夏天的尾巴換上焦糖橘色比基尼，擺出POSE拍下4連拍並分享在社群，並寫下「除了拍攝寫真外，真的好久沒穿比基尼下水了～太開心了。」從照片中能見到林真亦跪在池邊的躺椅上，並從正面、側面、彎腰俯身等各角度拍下美姿，完美呈現S曲線與酥胸翹臀，讓粉絲也能搶先欣賞另類寫真集。

此外，林真亦繼續分享當天錄影花絮，只見她如「出水芙蓉」般躍出水面，趴在池畔旁身體呈現S曲線倒出渾圓半球，水面下藏著美臀並在社群寫下「求大神把後面p掉，感覺背後冷冷的」，原來是小鐘（鐘昀呈）張大眼直盯，從視線的角度正看著林真亦，讓網友留言「辟邪用」、「後面的大叔退散」。

微笑女神以十足的電力放送美姿，引來網友留言按讚，紛紛留言呼喊「真的太美太正了啦！能多發一點這樣的照片嗎！」、「這個很辣很可以」、「真，妳的窈窕身材真性感迷人！」、「性感女神」、「真的很久沒看到你的比基尼照了」、「頂級美女」。