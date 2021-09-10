在多家全球晶圓代工廠建廠及擴產作業，帶動高科技產業製程廠務供應系統整合需求攀升，信紘科(6667)8月營收為1.68億元，月增44.77％、年增43.36％，創上櫃來單月營收新高；累計前8月合併營收為10.82億元，年增18.41％。

信紘科表示，下半年進入高科技產業製程廠務供應系統設備裝機階段，機台也陸續展開測試，整體施作工程如預期進度，加上穩定拆移機工程服務的需求，認列營收的高峰，有信心下半年營運持續成長。

根據國際半導體產業協會SEMI近期發表全球半導體設備市場報告指出，2021年第2季全球半導體製造設備出貨金額達美金249億元、年增48％，創歷史新高，不僅如此，也預估2021年及2022年全球將分別開始新建19座、10座晶圓廠，預計將帶動超過美金1,400億元的半導體設備支出。

信紘科表示，公司專精於高科技產業製程廠務供應系統整合已長達25年的專業資歷，且擁有符合半導體龍頭大廠對於拆移機工程服務高度安全性、穩定性等專業能力，更能彈性調整且即時解決客戶問題，目前爭取訂單合作機會，在手訂單金額維持歷史新高水準。