晶華(2707)國際酒店集團公布2021年8月自結合併營收3.81億元，較7月2.68億元成長達42.21％、回升至近4月高點，仍較去年同期5.26億元減少27.48％。累計前8月合併營收32.23億元，較去年同期33.72億元減少4.42％，為近9年同期低點。

晶華表示，8月營收較去年衰退仍是受疫情影響，雖然疫情警戒降至二級、餐廳內用解禁，但防疫規定使餐飲內用仍有人數限制，壓抑餐飲營收復甦動能，以致於無法回升至滿載時的營收水準。

因應疫情警戒降級，晶華旗下各飯店持續強化防疫措施，以迎接國旅市場訂房及餐廳內用開放訂位需求。除了增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率，也全面執行消費「實聯制」與餐點「實名制」、外帶餐點皆附有「安心小卡」，為消費者的飲食安全層層把關。

展望後市，隨著9月中秋佳節即將到來，晶華除了中秋月餅禮盒商機挹注外，預期4天連假亦將帶動住房及餐飲營收動能。對此，旗下各據點紛紛推出住房及餐飲專案，「晶華美食到你家」餐飲外帶外送平台亦規畫在家過節的家宴套餐應戰，持續搶攻節慶商機。