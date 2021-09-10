桃園一名5歲女童，因為父母離異，就與哥哥、弟弟隨著爸爸，與阿公及阿嬤同住，爸爸一人睡同房，三個小孩則與阿公與阿嬤擠一房，結果呂姓阿公竟然趁孫女熟睡，在棉被底下偷摸她下體，睡在一旁的阿嬤發現後，立即告訴女童的媽媽，還說：「這已經不是第一次了」， 桃園地院開庭時因為女童指證歷歷，法官審理後依故意對兒童犯乘機猥褻罪，對呂男判處1年徒刑。

據了解，2018年12月某日凌晨，呂男趁身旁孫女睡著，在棉被底下偷摸她下體，女童被驚醒後不敢聲張，直到同床的阿嬤起床上廁所，發現棉被起起伏伏，掀開赫見死老猴不倫舉動，賞他一巴掌怒斥：「你在幹嘛！」，還罵孫女為何不躲開。

阿嬤坦言，老公過去曾酒後亂摸孫女，當時沒揭發是想給他機會，沒想到惡性不改，決定通報女童媽，女童媽媽得知後氣得報案處理。

桃園地院開庭時，呂男辯稱，妻子為了不讓他照顧孫女就誣陷他，可是女童卻證稱阿公會摸她「尿尿的地方」，自己不喜歡。法官另傳訊女童阿嬤、媽媽等人出庭作證，認為呂男說詞不足採，近日依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪，判處呂男有期徒刑1年，可上訴。

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