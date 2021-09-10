為減少一次性飲料杯的使用量，台中市政府環保局攜手國際環保組織「綠色和平」，共同推動「草悟道商圈循環杯計畫」，即日起至11月30日為止，只要在台中市草悟道商圈的15家循環杯店家借用循環杯、或是自備環保杯消費，每杯可享折扣20元，但每家店僅限量100杯。

受疫情影響，民眾外帶、外送食品或飲料的情況增加，連帶也使得一次性飲料杯、餐具的使用量大增，有感於此，環保局推出免費借用環保杯的「循環杯使用機制」，環保局指出，借用的環保杯使用後不需清洗，且可在甲店借、乙店還。

如果甲店借、乙店還還是不方便，環保局說，借用者也可以透過設有循環杯歸還機的全家便利商店草悟道店、成真咖啡台中審計店及市議員黃守達服務處等3處歸還循環杯；歸還的容器均依照食藥署「餐具清洗良好作業指引」方式消毒，除85度高溫蒸氣殺菌45分鐘外，再以遠紅外線消毒櫃進一步消毒。

此活動為環保局與「綠色和平」共同推動，今天並舉辦「推動草悟道商圈循環杯計畫」啟動儀式。環保局指出，民眾借杯必須先加入好盒器LINE，並點選「店鋪借用」、掃描店舖提供的循環杯杯身QR Code，待顯示店舖及容器編號後點選送出即完成借用。

參加活動的店家包括有hecho做咖啡一店、hecho做咖啡二店、蔬FAN-輕食＆飲品專賣店、民生咖啡People ＆ Life.Cafe、不要對我尖叫台中勤美店、TEA O CLOCK、全家便利商店草悟道店、hecho做茶菜勤美店、布萊恩紅茶台中勤美店、菁囍手搖飲、成真咖啡台中審計店、三時福利社(三時杏仁)、台灣惠蓀咖啡、阿鎮果汁市政店(新市政大樓)、瑪利MAMA手作麵包(新市政大樓)等草悟道商圈11家、審計新村2家及新市政大樓2家。