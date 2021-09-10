強颱璨樹逼近台灣，由於基隆沿海海象並不佳，基隆市政府10日宣布，11日起至13日，基隆嶼封島3天、大武崙沙灘也關閉3天。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，截至10日下午5時，中央氣象局雖尚未發布陸上警報，但根據氣象專家判斷，基隆沿海海象並不佳，浪高起伏大，船舶停靠會有風險，為預防災害，因此決定11日起至13日，基隆嶼封島3天、大武崙沙灘也關閉3天，呼籲民眾勿做水域、岸邊遊憩活動。