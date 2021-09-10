強颱璨樹來襲 基隆嶼封島3天 17:262021/09/10 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆嶼11日至13日封島3天。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強颱璨樹逼近台灣，由於基隆沿海海象並不佳，基隆市政府10日宣布，11日起至13日，基隆嶼封島3天、大武崙沙灘也關閉3天。 基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，截至10日下午5時，中央氣象局雖尚未發布陸上警報，但根據氣象專家判斷，基隆沿海海象並不佳，浪高起伏大，船舶停靠會有風險，為預防災害，因此決定11日起至13日，基隆嶼封島3天、大武崙沙灘也關閉3天，呼籲民眾勿做水域、岸邊遊憩活動。 強颱璨樹急轉彎 恐擦邊襲台 強颱璨樹逐漸逼近 龜山島今起封島3天 #強颱 #璨樹 #基隆嶼 #封島 #基隆市政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強颱璨樹來襲 蘇花公路等9路段不排除預警性封路 12:502021/09/10 生活 強颱璨樹發海警 吳德榮：明後2天威脅最大 09:092021/09/10 生活 璨樹颱風來襲 3航線18船班今停航 12:552021/09/10 生活 強颱璨樹來勢洶洶 台南加強防汛整備 14:532021/09/10 生活 強颱璨樹來勢洶洶 黃偉哲呼籲做好防颱準備 15:322021/09/10 生活 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 12:042021/09/10 生活 強颱璨樹進逼！李四川臉書曬照提醒 吸3千網推爆 15:052021/09/10 政治 「小鋼砲」璨樹颱風眼曝 鄭明典3字形容 兩地成風雨熱區 08:042021/09/10 生活 璨樹2天內升為超級颱風 過去僅5例、未來更常見原因曝光 12:322021/09/10 國際 秋颱璨樹來襲 桃園消防局整備 16:092021/09/10 社會 強颱璨樹進逼 氣象局：預估今天下午至晚間發陸警 09:162021/09/10 生活 生活熱門新聞 不斷更新》17：30強颱璨樹陸警發布！全台11日停班停課一覽 - 生活 璨樹最新風雨時程出爐 3地嚴防強風豪雨 週六有望放颱風假 - 生活 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 - 生活 AZ預約大當機！狂刷30分竟額滿 網絕望：謝謝政府 - 生活 璨樹「放棄登陸不群聚」 周末狂風豪雨！放假機率曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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