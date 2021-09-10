李宓今辦發片記者會。（羅永銘攝）

李宓今辦發片記者會。（羅永銘攝）

李宓上月中宣布已婚喜訊，與桌遊店合夥人的另一半登記為夫妻，兩人繼立業後，更成家升級賢伉儷，她今（10日）舉辦新EP《出嫁》發片記者會，與她合唱同名主打歌的風田現身力挺，李宓順勢公布肚裡的寶寶是雙胞胎男嬰，預產期11月將剖腹生產。她今挺著8個月孕肚、身穿雪白婚紗現身，全身上下穠纖合度，堪稱「最美孕婦」，只不過李宓為了發片宣傳挺著大肚在台上賣力唱跳，讓台下所有人替她捏冷汗。

李宓原打算提早發片，沒想到遇上疫情爆發，遲遲等不到恰當的時間點推出EP，連經營的桌遊店也因三級警戒無法營業，停業四個月已損失40萬，讓她心情一度跌到谷底「每天哭」，全靠游泳、健身才走出低潮。

提及肚裡2個兒子，李宓開心表示之前約花30萬做試管寶寶，打了2週共約十針，一舉成功得雙寶，雖然懷孕但她四肢依然纖細，她今受訪開心表示兒子們超有活力，常常感受到他們在肚子裡的拳打腳踢，「不知道是在打架還是在踢我。」她升格當媽後孕吐嚴重，「連喝水都會吐」；李宓懷孕後體重增加7公斤，愛運動但不能做空中環等危險動作

李宓之前傳出喜訊，僅透露老公是桌遊店合夥人，今受訪問起另一半，她表示老公之前是脫口秀演員，長得像范植偉，「當時表演結束後他叫我上台，我就嚇一跳，那時還沒有疫情，所以現場很多觀眾，全部觀眾跟演員工作人員都幫他跟我求婚」，李宓打趣說看到鑽戒馬上就答應，不知道手上的鑽戒多大、幾克拉，只知道是自己最喜歡的名牌，甜讚老公求婚前有做功課。