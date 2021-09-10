「起廟－許漢珍藝師大木作特展」即日起於新營文化中心展出至9月30日。（劉秀芬攝）

「起廟－許漢珍藝師大木作特展」即日起於新營文化中心展出至9月30日。（劉秀芬攝）

高齡93歲的許漢珍藝師是文化部「國家文化資產保存獎」保存傳承類得主，台南市登錄之傳統工藝「大木作」及「結網」保存者，一生「起廟」近70座，為弘揚許漢珍藝師對文化資產保存及持續無私傳承精神，台南市府特別於新營文化中心舉辦「起廟－許漢珍藝師大木作特展」。

台南市長黃偉哲10日特別邀請許漢珍藝師一同觀展，漢珍師仔細幫黃偉哲講解展示木作工藝，並贈送黃偉哲一座與成大建築系合辦「傳統疊斗式大木棟架」實作傳習課製作的榫接模型，黃偉哲則是回送花束表達敬佩之意。

黃偉哲致詞時表示，許漢珍藝師榮獲二種榮銜，可見國家及台灣民眾對其藝術造詣的肯定，感謝漢珍師把珍貴的技藝傳承下去，讓更多人看見並了解具有高藝術價值的作品，南市府未來會更加努力，保護並致力傳統藝術的傳承工作。

台南市文化局長葉澤山表示，此次展覽緣於年初漢珍師的家人寫信給市長，有感於漢珍師一生從事寺廟建築工作，累積的設計圖手稿數以百計，希望有機會透過展示讓更多的國人欣賞，黃偉哲隨即指示文化局積極籌畫。

漢珍師是台灣現存少數具備設計、繪圖與落篙能力的漢式大木作師傅，其在傳統漢式廟宇興築過程中扮演著現場總指揮的角色，相當於現代建築的建築師，執業過程曾參與設計或施作的寺廟近70座、結網至少6座。

本展以「起廟」為主題，將許漢珍設計的大木棟架、結網、丈篙、榫卯構件、工具、超過10年的傳習紀錄以及國家數位典藏的設計圖等珍貴資料一併展出，即日起展出至9月30日，歡迎建築、傳統工藝有幸興趣民眾來一窺廟堂中的奧祕。