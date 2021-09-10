週六晚間至週日，將會是璨樹影響台灣本島最劇烈時刻。(圖／中央氣象局)

暴風圈擴大逼近台灣！璨樹颱風陸警發布 氣象局最新說明

(18:10更新：新北、苗栗、台中宣布正常上班上課)

強烈颱風「璨樹」90度大轉彎撲向台灣，氣象局於今(10日)下午5點30分發布海上颱風警報，預料將為全台大來強大風雨，明(11日)起，東部、南部地區就會開始受到颱風外圍環流影響，出現短暫陣雨、雷雨等情形。

氣象局指出，璨樹強度急遽增強，已達強度巔峰，目前以時速17公里速度朝北北西前進，週六將會開始影響台灣，週日則是影響最劇烈時刻，甚至不排除登陸，屆時全台都會出現強風暴雨，以恆春半島、東部以及東北部地區最為強勁。

根據整理，目前全台已有10縣市宣布11日正常上班上課，分別為桃園市、基隆市、新竹縣市與宜蘭縣，其餘縣市尚未宣布，本報將會持續更新進度。

停班停課：

正常上班上課：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣

尚未宣布：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣