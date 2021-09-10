埔里鎮曾是蝴蝶王國，廚師研發「與蝶共餐」創意料理。（新故鄉文教基金會提供／廖志晃南投傳真）

刺蔥風味獨特，人和蝴蝶幼蟲都喜愛。（新故鄉文教基金會提供／廖志晃南投傳真）

馬告（山胡椒）搭配松阪豬肉。（新故鄉文教基金會提供／廖志晃南投傳真）

蝴蝶蜜源植物，也可入菜。（新故鄉文教基金會提供／廖志晃南投傳真）

蝴蝶生態與植物密不可分，更有許多植物是人、蝶共享的食材；新故鄉文教基金會致力推動「再現埔里蝴蝶王國」，並且開辦「與蝶共餐，幸福好滋味」創意料理課程，將蝴蝶的生態友善環境，在餐桌上呈現。

埔里的刺蔥不僅在地人和遊客愛吃，也是台灣烏鴉鳳蝶、台灣白紋鳳蝶等10多種蝴蝶幼蟲的食材；埔里「美人腿」茭白筍的葉子，則是台灣單帶弄蝶、台灣大褐弄蝶的食草；具有原民風味的香料植物馬告（山胡椒），則是孕育大黑星弄蝶的糧草。

今年，新故鄉文教基金會在水土保持局南投分局支持下，開辦「與蝶共餐，幸福好滋味」蝴蝶餐創意料理的研發與傳習課程，由多次獲得國內外廚藝金牌、大愛電視台常駐廚師李耀堂，從7月27日至9月7日每周6小時，為大埔里地區的餐飲、民宿相關業者，示範42道以蝴蝶食草及蜜源植物為食材的蝴蝶餐。

「與蝶共餐」10日在紙教堂旁的蝶夢亭辦理成果發表會，呈現16道蝴蝶餐特色料理，包括刺蔥猴頭菇、馬告松阪豬、花椰菜聖誕樹、刺蔥煎餅、番茄時蔬茭白筍麵、小米愛香蕉等，呈現特色料理，更呼應友善環境的思潮。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展表示，埔里有獨一無二的好環境，蝴蝶更是埔里的鄉鎮特色，透過蝴蝶餐的研發與推廣，可以強化蝴蝶在埔里人生活、飲食中的重要角色，也在疫情的挑戰中，感受到幸福感。

埔里鎮長廖志城，肯定「與蝶共餐」是埔里發展觀光的重要方向，尤其在地的料理，縮短食物里程，最環保又具代表性，希望能多推廣。

李耀堂表示，接到開課任務後，仔細研究蝴蝶蜜源食草，再結合大埔里當地、當季的食材，雖然是普通的食材，但運用異國料理手法，就能呈現不同風味，希望學員們將蝴蝶餐傳承下去，甚至走上國際化。