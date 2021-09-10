桃園市平鎮區廖姓婦女因1歲10個月大宋姓女兒不服管教、不吃正餐，體罰她連站5小時、拿吹風機燙頭皮、用鞋拔、徒手毆打女童，甚至推倒女童又對其頭部攻擊，導致女童昏迷，送醫急救後仍不治。桃園地院審理，依凌虐致死罪判12年6月。

法院審理，廖姓婦女因女兒不服管教，2020年8月18日深夜11時起，連續3次要求罰站至隔天凌晨4時。又拿吹風機燙頭皮，或拿鞋拔、徒手毆打女童。或者推倒女童，導致女童倒地。8月19日晚間又毆打女童頭部，女童不堪毆打及凌虐而昏迷。

廖婦雖緊急將女童送醫，但仍因頭頸部外傷、顱內出血、腦脊髓損傷、中樞神經衰竭死亡。警方接獲醫院通報，將廖女送辦。但廖僅坦承有打女兒四肢、要求罰站，但否認凌虐致死。稱左手橈骨骨折是女兒自己從椅子摔下來，頭皮燙傷是女兒自己拿吹風機玩，顱內出血則為自己跌倒、自己玩耍造成。

但法院認為，廖婦僅因女童不吃正餐，只吃零食，無視她未滿2歲就實施凌虐，此外頭部受創、左手骨折時仍未送醫治療，顯見廖婦對女兒的冷漠無情，已經違反兒童權利公約施行法，此外廖婦始終否認犯行，未見悔意，還推卸責任，態度誠屬惡劣。因此依凌虐致死罪判12年6個月，可上訴。