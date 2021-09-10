許多人一定曾經聞過老人家身上飄散的「老人味」，而這樣的氣味在日本被稱為「加齡臭」，老年人往往聞不出來，不解為何總被年輕人嫌棄。事實上，引起老人身上異味的主要原因，跟衛生不佳、慢性疾病、皮膚老化、生活習慣有高度正相關。

根據《家庭醫生在線》健康專欄指出，老年人之所以聞不到身上的異味，除了聞習慣之外，也會因為年紀漸長，嗅覺有所減退，若是再患有腦中風、老年痴呆等慢性疾病，嗅覺減退的速度會更加快速。當然，並非所有老人都有老人味，但是之所以會有老人味，跟以下4大因素息息相關。

首先是「衛生問題」，老年人動作遲緩吃力，自然無法做到定時清潔，身體上的髒污就會產生衛生死角，散發出難聞的異味。其次跟「疾病因素」有關，許多老年人患有慢性疾病，像是糖尿病在代謝過程中會產生酮體，就會出現類似爛蘋果的味道，慢性腎病則會有一股鹹魚般的腐臭味，還有一些味道同樣也是疾病導致。

另外，「皮膚分泌」也是問題，上年紀的老人家皮膚會分泌一定的2-壬烯醛（2-Nonenal），這種物質會隨著年紀增長，分泌得更多，聞起來就像是油腥味或是腐爛的草味。最後則跟「生活習慣」有關，有些老人家因為經常抽菸喝酒，時間長了就會出現口臭。

若要解決老人味的問題，就要對症下藥找出問題點，並進行改善，最重要的是要攝取充足的營養，並且養成規律的運動習慣，增加新陳代謝，讓身心得到健康愉悅的狀態。