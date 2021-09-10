每年8-10月就是天使花毯的浪漫季節，這時在花蓮赤科山、六十石山上，盛開著大面積黃澄澄的金針花海，讓人陶醉又療癒。除了金色花海之外，周邊更有9個值得朝聖的景點，而且玉溪地區農會與富里鄉農會為了協助農友及回饋遊客，特別聯合在地農家，將赤科山及六十石山的時令好物，組成「防疫商品箱」、「防疫美食派對箱」，並提供宅配到府服務，讓無法親自前來的遊客也能品嚐當季新鮮特產。

花蓮金針花季浪漫來襲！時令防疫箱貼心宅配到府

六十石山4景點必朝聖 這裡可見耶穌光！

來到花蓮六十石山，立刻被大面積綻放的金黃色金針花海震懾住，讓人可以短暫忘卻煩惱，沉浸在大自然的美景中。許多遊客會前往「黃花亭」稍作歇息，換個角度俯瞰花海景色；位於六十石山水塔牆的《睡在花間的女孩》，也是必須造訪之一的景點，她出自法國街頭藝術家柒先生之手，因金針花的花語為〈忘憂〉，就如同金針花海美景令人安心沉睡。

接下來，別忘了去小瑞士觀景台，欣賞令人讚嘆的美景，將視線拉遠還能看見如同倚靠金針花海而生的小村莊唷！約莫在下午3點至5點間，一定要前往「忘憂亭」，有機會可以見到從雲縫中灑下的「耶穌光」，金黃色的陽光光芒照耀大地，宛如夢境中的優美仙境。

知名5景點都在赤科山 汪家古厝人文氣息濃厚

花蓮赤科山的周邊景點也非常值得一去，像是渾然天成的自然景觀秘境「千噸石龜」，如同一隻大型烏龜趴在花海美景中，後方更有一顆已有千年歷史的赤科神木，是許多遊客必朝聖的景點；赤科山景之一的小瑞士農場，讓人宛如置身歐洲山丘般，放鬆的氛圍及美景令人陶醉。

花蓮赤科山的「汪家古厝」也是必造訪的景點之一/截取自youtube

有著數十年歷史的木造三合院「汪家古厝」，也是必造訪的景點之一，具有歷史歲月的斑駁木門、木椅等擺設，彷彿進入時光機，讓人想長時間駐足；「赤科三巨石」是由黑色火成岩組成，站在巨石上，如同進入巨人的視野，同時還能看見採收金針花的農民，為景色增添人文氣息。

在地時令防疫包宅配到府 PO美照贏獎金

金針花可欣賞又可吃，現在還能幫助在地農民！富里鄉農會聯合在地農家，共同推出超澎湃的「防疫美食派對箱」，將六十石山上的時令集結農友們的愛心與用心，推出8-10人享用的多項金針花創意美食，售價含運為NT$3000，包含椴木香菇忘憂水餃、鹿蔥肉燥、迷迭香鹹豬肉、金針芋香冬瓜焢肉、古早味油飯、黃花菜西魯羹、萱草苦瓜封、胡椒肚、南瓜金針筍包及媽媽肉圓，而且貼心宅配到府，在家做好防疫還能享用六十石山的美好。

「防疫美食派對箱」澎湃又划算/截取自youtube

赤科山的時令好物也有組成「防疫商品箱」，內容物包含薑黃一罐、無硫金針一包、小油菊一罐、茶包一組及黑糖一包，總價值為NT$1200，現在含運售價只要NT$1000，直接撥打0933-998-389即可洽詢選購，在家就能立即吃到花蓮六十石山及赤科山的時令美食！

此外，即日起至2021/9/21，於活動官網上傳赤科山金針花的美照，並寫下照片動人的故事或美麗回憶，人氣最高者還可獲得獎金新台幣6000元!如果你是租車一族，那麼即日起至2021/9/15，只要取車時出示官網優惠頁面，在格上花蓮站、玉里站取還車，享平日定價65折、假日定價75折優惠；取車時，現場下載「格上Go Smart」APP並註冊為新會員，當次租車可再折NT$200。

(花蓮縣政府廣告)