國內Delta病毒肆虐之際，一批我方自購的AZ疫苗下午運抵台灣，準備投入防疫行列。

這批自購疫苗共45.8萬劑，由班號CI834的華航班機負責載運，從泰國曼谷出發後，下午15時38分抵達桃園機場。班機落地後停靠在D2機坪，待機艙內外消毒後，地勤人員立刻卸下1個裝載疫苗的冷凍貨櫃，為求時效，海關人員在機邊驗放後，隨即在海關及航警護送下，將疫苗送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。

裝載疫苗的冷凍貨櫃卸下後，海關人員（右）隨即在機邊驗放。（范揚光攝）

中央流行疫情指揮中心表示，去年10月30日與台灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑AZ疫苗供應合約後，截至目前總計到貨約372.7萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑，及本批45.8萬疫苗。

此外，本批疫苗為多劑型包裝（每瓶10人分），需存放於攝氏2至8℃的環境，效期至今年12月31日。