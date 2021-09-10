漫威英雄系列電影在全球有許多影迷，從鋼鐵人、美國隊長和雷神索爾等，近由華人擔任主角的《尚氣與十環傳奇》熱播中，除了有梁朝偉和楊紫瓊外，周星馳《功夫》中的「包租公」元華也驚喜現身，飾演大羅的長老「光伯大師」；日前元華更透露出演《尚氣》和兒子有關，因為兒子是漫威迷，「他務必要我參與」。

《尚氣與十環傳奇》從籌備到上映都話題不斷，8月初導演德斯汀丹尼爾克雷頓在IG曬出元華拍戲舊照和兩人合照，就引起影迷瘋猜元華可能在《尚氣》團隊中；而楊紫瓊在IG曬出的拍攝花絮照，演員們聚在一起的畫面也發現穿著戲服的元華，間接證實元華在電影裡也有尬一角。

之後在電影預告片和正式上映時，終於解開謎底，老戲骨元華出演大羅族人的長老「光伯大師」，有不少武打鏡頭；據港媒報導指出，元華受訪時提到答應出演《尚氣》，很大原因是為了兒子，「我兒子是漫威迷，他務必要我參與演出」。另外，元華看過電影後也說，該片武打部分都相當精彩，讓他有看香港武打片的感覺。

元華也補充說到，答應演出後，在澳洲拍攝3個月時間，而漫威劇組保密工夫相當嚴謹，他只知道自己演的角色，其他人和故事都不太清楚，讓他對於這次拍攝經驗感到很不同；目前元華在加拿大和家人團聚，預計休息到明年才會回香港。