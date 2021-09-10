印度信實工業(Reliance)以產業普遍的半導體短缺為由，與谷歌(Google)共同開發的一款低成本智慧型手機將延遲到11月推出。

該款超低價智慧型手機是由信實集團的電信部門子公司Jio與谷歌共同開發，原定9月10日推出市場。

兩家公司已經在有限的客戶中測試JioPhone Next手機，並且正積極努力，以便在排燈節(購物旺季)期間大量地推出該產品。

Jio是印度最大行動電信營運商，擁有4.25億名客戶。Jio曾在2016年以大降價打亂印度電信市場，迫使數家電信商退出市場。

印度每年的節慶季通常持續30天，從10月開始，一直到排燈節的結束(今年在11月4日)。在這段期間，印度人會大手筆採購珠寶、汽車和3C用品。

信實集團董事長Mukesh Ambani沒有說明具體價格，但在6月時曾表示，這將是印度以及全球最廉價的智慧型手機。Ambani還表示，Jio的支持者包括臉書、高通、英特爾，Jio有信心成為在印度第一個推出5G服務的公司。