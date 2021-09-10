連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2021年8月自結合併營收3.19億元，較7月2.18億元成長達46.14％、止跌強彈至近4月高點，仍較去年同期4.9億元衰退達34.8％。累計前8月合併營收27.31億元，較去年同期30.55億元減少10.62％，續處近5年同期低點。

瓦城表示，國內疫情控管有成，疫情降級內用解禁後百貨商場人潮逐步回流，強化民眾外出用餐意願，集團旗下各品牌餐廳透過「六大安心保證」防疫措施，成功吸引來客數快速回升，在客容量受限狀況下，翻位率已恢復近疫情前水準，推助營收動能升溫。

除了「安心餐廳」帶動內用來客回升，瓦城透過雲端廚房持續提供外送外帶服務，配合瓦城商城推出泰式料理包、瓦城安心美味平台餐盒訂閱制等嶄新服務挹注，均成功提高顧客滿意度，同步營收成長動能。

展望後市，瓦城對於第四季市場經濟回升審慎看待，短期著眼中秋、雙十連假及百貨周年慶等商機，配合政府振興五倍券帶來加乘效應，長期則放眼國內疫情趨緩疫苗普及、百貨零售賣場人潮恢復過往水準，看好內需消費商機可望在年底餐飲旺季前逐步恢復。