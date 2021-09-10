一批歷經823砲戰的400多名榮民，在1963至1965年間，組成林務局工程隊，闢建五峰鄉至觀霧地區的大鹿林道工程，有上百人因受傷而過世，當時埋葬於竹東第4公墓，在竹東生命紀念園區開發時被發現，其中53具遺骸無後人認領，經多方協調，終於安葬在台南白河軍人公墓，並於10日舉辦追思會。

新竹縣長楊文科去年接獲陳情，因竹東生命紀念園區在開發過程中，挖出上百具榮民遺骸，其中53具為無主，不知如何處理，楊文科當時允諾協助遷厝，由國軍退除役官兵輔導委員會安排至台南白河榮園榮靈塔，使53名榮民可與袍澤常相左右，企業家何祥銨捐贈近30萬元，完成骨骸火化及裝罐，欣泰石油氣(股)公司則協助骨灰運送及晉塔法會。

新竹縣政府社會處指出，在1963至1965年間，400多名退役榮民接受調派，前往五峰鄉闢建大鹿林道工程，不僅完成50餘里公路開發，也協助建置樂山雷達站，但工程期間因開發困難，造成9人殉職、300多人受傷，殉難人員就地掩埋，並於觀霧服務中心設立紀念碑。

而在開闢期間受傷的榮民，則轉送至當年的芎林野戰醫院，但陸續有多人在3年內過世，而埋葬於竹東第4公墓，如今安置於台南白河榮園榮靈塔，楊文科表示，追思會原定於5月下旬舉辦，受疫情影響，10日於新竹市紀念園區舉辦，他也頒發感謝狀給新竹縣中央軍事院校校友總會理事長季麟連、何祥銨等人，退輔會府主委李文忠也致贈感謝狀給新竹縣政府。

李文忠指出，楊文科二話不說協助與募資，並辦理晉塔，讓榮民弟兄得以安頓。楊文科則表示，這場追思會原先在5月下旬舉辦，因疫情影響而延後，他認為，飲水思源為做人根本，絕不能忘記前人的努力，藉由10日的追思典禮，感謝榮民對於台灣的貢獻，也謝謝各界協助，使前人得以安息。