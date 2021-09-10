高雄海神職業籃球隊積極佈局延攬外籍好手，今日宣布簽下ABL（東南亞職籃）年度洋將MVP(分本土與洋將)，「X-Man」亞歷山大（Xavier Alexander）。32歲的亞歷山大曾拼戰NBA發展聯盟、波蘭職業聯賽，同時是ABL史上得分王、助攻王，他的加盟也宣告高雄海神爭冠決心。

高雄海神隊從請到澳洲國寶籍教練喬伊斯（Brendan Joyce）執教展現了國際視野，讓亞歷山大看到球團的專業與長期規劃，如此的企圖心更與他一拍即合，決定加入。

執行長李偉誠指出，「亞歷山大會是隊上最年長的球員，特別是他過去在新加坡曾為澳洲教練打過球，除了仰賴他大三元製造機的全能身手，希望他能將征戰亞洲多年的經驗，傳承給隊上年輕的鋒衛，相信他會是隊上戰力與化學效應的X-Man。」

32歲的亞歷山大具有優異的爆發力與協調性，同時球風無私，能勝任場上多個位置，並在2018-19年球季榮膺ABL年度洋將MVP。來自美國奧克拉荷馬州，大學期間連兩年獲選美國大學聯賽NAIA年度第一隊，2011-15年加盟NBA發展聯盟圖爾薩66人隊，其中2012-13球季短暫效力波蘭職業聯賽。

在歐美賽場主打搖擺人，亞歷山大轉戰亞洲賽區後與ABL新加坡騰飛之獅展開長達5年的配合，除了場上能傳能攻，其配合度與穩定性亦能強化團隊實力。

亞歷山大效力新加坡騰飛之獅期間就曾造訪過台灣，對美食與環境印象深刻，他說：「非常興奮能加入高雄海神這個大家庭，在與球團接觸過後，我就知道高雄海神隊與我會非常契合，希望能夠竭盡所能幫助球隊。」

曾率新加坡騰飛之獅5年3闖冠軍賽，並在ABL得分、助攻榜上登頂，亞歷山大加盟海神旨在更上層樓，「我希望能為球隊帶來求勝氛圍，盡我所能幫助球隊，持續努力，於球場上毫無保留。我已經迫不及待想與高雄海神的大家庭見面，邁向冠軍之路。」