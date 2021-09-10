台灣第9座高雄泥岩惡地質公園審議通過，圖為烏山頂泥火山噴泥錐 。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

援剿人文協會代表9家人民團體共同向高雄市政府提報指定內門、田寮、燕巢10處地景點為高雄泥岩惡地地質公園，10日經由副市長林欽榮主持高雄市自然地景審議會中，所有委員一致同意成立，預告1個月即可正式公告成立，這也是高雄第一個由民間團體由下而上共同達成生態保育的經營管理政策。

台灣第9座高雄泥岩惡地質公園審議通過，圖為委員現勘烏山頂泥火山 。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

過去傳統地質點保育方式都是由國家指定自然保護區以國家專法管理，不過由於社區是地景保育的重要支柱，在地人民團體對地質公園成立殷殷企盼，也希望共同參與保護區，同時發展在地產業和觀光，與傳統由政府強制規範保護區域、明訂禁止行為的保護區大相逕庭。

台灣第9座高雄泥岩惡地質公園審議通過，圖為新太陽谷。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄泥岩惡地地質公園提報團體為援剿人文協會代表大崗山人文協會等9個團體共同提報，其範圍多達10處，其中涵括多樣的泥岩惡地、大部分類型的泥火山、曲流與切斷曲流地形，不同岩性特殊造型山體及典型的石灰岩崩塌等地景，足可代為台灣南部淺山丘陵地區的地景、自然史或地質地形發育史紀錄。

林欽榮表示，高雄泥岩惡地地質公園涵蓋的地景類型豐富，今日獲得全體委員贊同人民共同參與的保護區模式，希望成立地質公園後，能深化社區培力、建立產官學民合作平台。

高雄市農業局表示，此次10個地質點面積共1萬4995公頃皆是國公有土地，於今年依法完成取得土地所有權人同意，並召開專家小組現勘同意列冊，3月於燕巢區公所召開說明會，獲得出席民意代表及居民的支持，提送評估報告送審議會審議通過，這將是國內第9個公告的地質公園。