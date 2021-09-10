前立委梁牧養經營的悠客馬術渡假村多次遭人檢舉，梁因此槓上屏東縣政府，且發行「火大爆報」指控屏東縣長潘孟安，潘一狀告上法院，屏東地院以確實造成他人名譽受損，民事一審判梁需賠償180萬元，且需在中國時報等報紙頭版刊登道歉聲明，可上訴。

判決指出，梁牧養經營的悠客馬術渡假村，因租期屆至且地主異動，不願繼續出租而發生糾紛遭人檢舉，經屏東縣政府依法進行稽查，確認違法屬實後開罰。

梁竟將矛頭指向屏東縣長，於2020年2月起分別以發行「火大爆報」、召開記者會、宣傳車遊街、成立網際網路臉書社團、網路YOUTUBE頻道直播影像及出版書籍方式，散布對潘孟安的不實內容言論，侵害人格權及名譽權。

但梁牧養表示，是自己的馬場先遭新地主強取不成後，潘孟安竟配合財團，派遣縣府人員進行稽查，因此懷疑財團正在屏東縣境內開發土地，他才會透過各種管道進行踢爆，且所示言論均符合事實，且與公共政策多有關係，也有經過查證，並無不實，屬於合理評論。

屏東地院法官審酌後認為，梁身兼前立法委員、火大爆報新聞媒體工作者身分，不同於一般沒沒無名之輩，且其不以個人身分散布言論，刻意將對潘孟安的私人恩怨包裝成新聞報導，利用評論公共政策假象，使人混淆誤信，難以分辨報復的目的及偏頗不實立場，使潘孟安更加不容易快速澄清事實，確實嚴重侵害名譽權。

所幸潘為公眾人物，長期為社會熟識，亦有一定機會及管道可接觸媒體或以自身周遭資源澄清事實，不同於一般人處於弱勢地位，無法為自己發言澄清或不被相信，因此斟酌雙方身分、地位、經濟能力及所為侵害程度，以每次侵害名譽權12萬元為基準，共15次，合計180萬元。

另外，也必須在中國時報等三大報全國版頭版，以廣告版面規格不小於高24公分、寬35公分方式，將道歉聲明全部內容以20號以上字體刊登一日。連同將登載於臉書上「火大爆報」粉絲專頁貼文及記者會影像貼文，還有YOUTUBE「好屏東公共論談」49支影片全都移除，並不得再利用網路或其他媒介散布。