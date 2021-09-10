苗栗縣苑裡鎮外環道今（10）日清晨，發生一起死亡車禍，情侶酒駕開車自撞電桿，造成駕駛黃男重傷、商女拋出車外慘死，經警方初步調查，竟是黃男酒駕釀禍，商女現年21歲，是家境優渥的富家女，卻拋棄下3歲的兒子，與黃男私奔同居，由於2人很久都沒有跟家人聯絡，直到今日這場車禍，雙方家長才知道2人遇劫，悲痛不已。

苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨發生自小客車自撞路旁電桿，轎車當場斷成2截。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口，10日清晨發生自小客車自撞路旁電桿，轎車當場斷成2截。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

警方調查，受重傷的25歲黃男是苗栗通霄人，3年前離家後就沒有跟家人聯絡，21歲商女是台中人，家境優渥，3年前未婚跟前男友產下1子，後來與黃男交往，但遭家人反對，拋下3歲兒子，讓外公、外婆照料，自己負氣離家出走，與黃男私奔同居，也斷絕跟家人的聯繫，如今卻因黃男酒駕喪命，家屬得知死訊後悲痛不已。

今（10）日清晨，黃男酒後開車載著商女行經苑裡43線與德行路交叉口時，突失控高速撞上路旁電桿，車身當場斷成兩截，商女當場被拋飛出車外慘死，黃男則是頭骨破裂、左部頭骨外露、左耳耳漏，緊急送醫搶救。

警方經抽血檢測，發現黃男酒測值竟高達1.0mg/L，明顯已經爛醉。而黃男為何清晨酒駕載著女友狂飆？由於車上並未尋獲紀錄器，詳細案情還有待黃男傷勢穩定後才能進一步釐清。

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