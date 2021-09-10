星座運勢網站「星座上上簽」分析，單身的雙魚座、天秤座、處女座、巨蟹座在9月和前任情人復合的可能性很高，這個月有月老牽線，月底前很有機會與舊情人碰面，兩人將重新激起火花，再次展開交往。

▍第四名：雙魚座

雙魚座非常重視愛情，但是常常對戀愛有很多不切實際的幻想，因此往往在交往過程會產生很多摩擦，他們喜歡談戀愛，卻不擅長經營感情。單身的雙魚座在9月有可能會與前任情人相遇，如果在冷靜思考後依然喜歡對方，可以再主動一次，成功復合的機率非常高。

▍第三名：天秤座

天秤座面對感情時難以下定決心，常常顯現出猶豫不決的態度，就算有了另一半依然會和其他異性維持藕斷絲連的關係，讓戀人十分沒有安全感，最後失去一個深愛自己的人，什麼也得不到。今年9月天秤座終於醒悟，發現前任情人的重要性，主動聯繫將很有機會甜蜜復合。

▍第二名：處女座

處女座不但對自己要求高，對另一半的要求也很嚴格，因此交往過程很容易因此發生爭吵，單身的處女座在9月可能會對某任慶人念念不忘，月底前有機會與對方再次搭上線，嘗試保持聯繫就很有機會再次延續情緣。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座本身就是很念舊的星座，無論分手多久，舊情人始終會在他的心中佔有一席之地。來到9月，單身的巨蟹座會突然懷念起當初那段甜蜜的戀情，甚至有機會與對方見面，如果重逢後依然覺得對方是對的人，可以再給彼此一次機會，兩人非常有可能再次動心，重新展開交往。